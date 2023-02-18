Пил собственную мочу: в Турции дедушка с диабетом жил восемь дней под завалами

62-летний Хюсейн Бербер избежал раздавления до смерти, когда потолок его квартиры на первом этаже обрушился вокруг него, и его задержали холодильник и шкаф.

Он остался сидеть в кресле в полной темноте в развалинах 15-этажного дома, где он жил со своей семьей в Антакье в южной провинции Хатай в Турции.

Хюсейн, страдающий сахарным диабетом, рассказал, как он шарил в темноте и нашел единственную бутылку воды, которую выпил.

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Он был обезвожен, его горло пересохло и голос охрип, когда он постоянно кричал, надеясь предупредить спасателей, когда вода закончилась.

Хюсейн сказал, что наконец-то ему пришла в голову помочиться в пустую бутылку с водой, а потом подождать, пока его моча остынет, прежде чем выпить ее.

Ему также удалось подобрать коврик и обернуться им, чтобы согреться, поскольку ночная температура опускалась ниже нуля в городе, где более половины домов разрушились.

Пятеро других членов его семьи, включая его сына и внуков, остались невредимыми, скрылись на улице, когда землетрясение произошло сразу после четырех утра в понедельник на прошлой неделе.

Медицинский персонал неоднократно говорил ему, что его выживание, несмотря на все шансы, было чудом после того, как он был доставлен на восстановление в городскую больницу в Мерсине.

Хюссейн признался, что у него были темные мысли о том, что никто не придет, чтобы спасти его, когда он потаскивал из бутылки собственную мочу, чтобы поддерживать себя в течение нескольких дней.

– Я почувствовал немного облегчения, когда услышал, что наверху ведутся работы, но мое горло раздулось от крика.

Мужчина ничего не помнит после того, как его извлекли.

– Меня спасли, я вышел, и мне хотелось воды и еды, особенно воды.

Хусейн рассказал, как он верил, что его мусульманская вера спасет его.

Член турецкой медицинской спасательной группы, спасшей его, сказал, что люди под завалами могут прожить до пяти дней.

– Все, что превышает пять дней, – это чудо, – добавил он.

Дениз Гезер, специалист по внутренней медицине городской больницы в Мерсине, сказал, что многие оказавшиеся под завалами выжили после того, как смогли достать воду в бутылках или других емкостях.

Мохана Амиртараджа, консультант по хирургии Врачей без границ (MSF), сказала, что обезвоживание происходит скорее у детей.

На вопрос, есть ли употребление мочи настоящей стратегией выживания, она сказала, что не рекомендовала бы этого.

Но она добавила, что есть сообщения о случаях выживших таким образом людей. Но со временем вы увидите, что вы становитесь все более и более обезвоженными… ваша моча становится все более концентрированной. Так что фактическое содержание воды в вашей моче снизится.

Врач Хусейна сказал, что ему нужно лишь обеспечить поддерживающее лечение.

— У него нет сломанных костей, его общее состояние достаточно хорошее… Он фактически позаботился о себе там. Наш пациент вышел в очень хорошем состоянии – добавил врач.

На медицинских веб-сайтах утверждается, что люди, пьющие прозрачную мочу с высоким процентом воды, почти не наносят себе вреда.

Но более концентрированная моча золотистого цвета с большим процентом солей, мочевины и других продуктов жизнедеятельности может привести к обезвоживанию.

Другие выжившие под завалами в Турции рассказывали, что ели цветы, белковый порошок, вазелин и даже насекомых.

Источник: Аlarabiya English

Фото: Аlarabiya