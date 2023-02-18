Пил собственную мочу: в Турции дедушка с диабетом жил восемь дней под завалами

62-летний Хюсейн Бербер избежал раздавления до смерти, когда потолок его квартиры на первом этаже обрушился вокруг него, и его задержали холодильник и шкаф.
Он остался сидеть в кресле в полной темноте в развалинах 15-этажного дома, где он жил со своей семьей в Антакье в южной провинции Хатай в Турции.
Хюсейн, страдающий сахарным диабетом, рассказал, как он шарил в темноте и нашел единственную бутылку воды, которую выпил.
Он был обезвожен, его горло пересохло и голос охрип, когда он постоянно кричал, надеясь предупредить спасателей, когда вода закончилась.
Хюсейн сказал, что наконец-то ему пришла в голову помочиться в пустую бутылку с водой, а потом подождать, пока его моча остынет, прежде чем выпить ее.
Ему также удалось подобрать коврик и обернуться им, чтобы согреться, поскольку ночная температура опускалась ниже нуля в городе, где более половины домов разрушились.
Пятеро других членов его семьи, включая его сына и внуков, остались невредимыми, скрылись на улице, когда землетрясение произошло сразу после четырех утра в понедельник на прошлой неделе.
Медицинский персонал неоднократно говорил ему, что его выживание, несмотря на все шансы, было чудом после того, как он был доставлен на восстановление в городскую больницу в Мерсине.
Хюссейн признался, что у него были темные мысли о том, что никто не придет, чтобы спасти его, когда он потаскивал из бутылки собственную мочу, чтобы поддерживать себя в течение нескольких дней.
– Я почувствовал немного облегчения, когда услышал, что наверху ведутся работы, но мое горло раздулось от крика.
Мужчина ничего не помнит после того, как его извлекли.
– Меня спасли, я вышел, и мне хотелось воды и еды, особенно воды.
Хусейн рассказал, как он верил, что его мусульманская вера спасет его.
Член турецкой медицинской спасательной группы, спасшей его, сказал, что люди под завалами могут прожить до пяти дней.
– Все, что превышает пять дней, – это чудо, – добавил он.
Дениз Гезер, специалист по внутренней медицине городской больницы в Мерсине, сказал, что многие оказавшиеся под завалами выжили после того, как смогли достать воду в бутылках или других емкостях.
Мохана Амиртараджа, консультант по хирургии Врачей без границ (MSF), сказала, что обезвоживание происходит скорее у детей.
На вопрос, есть ли употребление мочи настоящей стратегией выживания, она сказала, что не рекомендовала бы этого.
Но она добавила, что есть сообщения о случаях выживших таким образом людей. Но со временем вы увидите, что вы становитесь все более и более обезвоженными… ваша моча становится все более концентрированной. Так что фактическое содержание воды в вашей моче снизится.
Врач Хусейна сказал, что ему нужно лишь обеспечить поддерживающее лечение.
— У него нет сломанных костей, его общее состояние достаточно хорошее… Он фактически позаботился о себе там. Наш пациент вышел в очень хорошем состоянии – добавил врач.
На медицинских веб-сайтах утверждается, что люди, пьющие прозрачную мочу с высоким процентом воды, почти не наносят себе вреда.
Но более концентрированная моча золотистого цвета с большим процентом солей, мочевины и других продуктов жизнедеятельности может привести к обезвоживанию.
Другие выжившие под завалами в Турции рассказывали, что ели цветы, белковый порошок, вазелин и даже насекомых.
Источник: Аlarabiya English
Фото: Аlarabiya