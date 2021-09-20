Это позор когда Верховная Рада пишет законы, которые требуют от людей прививаться, носить маски, а сама этого не выполняет. Сегодня в парламенте провакцинировано не более 50%.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— Перед входом в зал ВР проверять: если ты вакцинированный — заходи; если же не вакцинированный — за свои деньги сдай антигент-тест. 15 минут и заходи, если не заболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация, — рассказал Радуцкий.

По словам чиновника, Верховной Раде не нужно никого загонять к вакцинации.

— Лучше поощрения прививаться — это дать человеку выбор: или реанимационная койка с ИВЛ или вакцина и не болеть, не заражать никого, — добавил он.

Также Радуцкий заявил, что выступает против того, чтобы платить человеку для того, чтобы он вакцинировался.

Кроме того политик рассказал, какая ситуация в Вене с Covid-сертификатами Дії.

— Стоял я с сертификатом вакцинации Дії, а рядом француз с бумажным. Меня в ресторан пустили с Дією, а француза с бумажным не пустили, потому что не сработала система в заведении, — объяснил Радуцкий.

Как добавил чиновник, в Вене нет обязательной вакцинации так же как и в Украине, но есть свободные ограничения: хочешь делай прививку или плати за тест.