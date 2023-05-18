Тяжелое осложнение после Covid-19: во Львове спасли мужчину с критическим инфарктом миокарда

Год назад 67-летний Богдан Глас из Львова подхватил коронавирус. После перенесенной болезни у ранее здорового мужчины начались осложнения…
Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова спасли 67-летнего мужчину с критическим осложнением от острого инфаркта миокарда. Впервые в своей практике хирурги применили новейшую внутрисосудистую методику.
Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники клиники.
— Год назад 67-летний Богдан Глас из Львова подхватил коронавирус. После перенесенной болезни у ранее здорового мужчины начались осложнения, — пишут медики.
По их словам, сначала Богдану диагностировали менингит, от которого он долгое время лечился. Далее появились постоянная усталость и частые головокружения. А чуть больше недели назад он неожиданно начал тяжело дышать и потерял сознание. Дочь вызвала скорую.
В критическом состоянии мужчину доставили в больницу Святого Луки. После обследования медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Отсчет времени пошел на минуты. Пациента экстренно повезли в операционную.
Для восстановления кровотока врачи провели стентирование — установление металлического каркаса в виде сетки для расширения суженного сосуда сердца.
Но даже после этого главная мышца пациента не заработала должным образом. Кровь с кислородом не поступали к жизненно важным органам и системам. У мужчины развился кардиогенный шок — одно из самых распространенных осложнений инфаркта. У 90% пациентов приводит оно к смерти.
Чтобы спасти Богдана, врачи решаются применить новую для них методику — впервые в своей практике установить аортальный баллонный контрпульсатор.
Это маленькое внутрисосудистое устройство, которое вводят в сердце через единственный прокол в бедренной артерии. Баллон постепенно начинает раздуваться, проталкивает кровь в обоих направлениях, улучшает кровоток и насыщение организма кислородом.
— Сразу после введения контрпульсатора фракция выброса сердца, то есть показатель эффективности его работы, повысилась с 10% до 40%. Пациента удалось спасти, — сообщили медики.
По словам врачей, сейчас Богдан чувствует себя хорошо: уже самостоятельно ходит, у него восстановилась речь. На одиннадцатые сутки после операции его выписали из больницы. Впереди его ждет период восстановления.
Источник: Первое медобъединение Львова