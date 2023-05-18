Тяжелое осложнение после Covid-19: во Львове спасли мужчину с критическим инфарктом миокарда

Год назад 67-летний Богдан Глас из Львова подхватил коронавирус. После перенесенной болезни у ранее здорового мужчины начались осложнения…

Специалисты больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова спасли 67-летнего мужчину с критическим осложнением от острого инфаркта миокарда. Впервые в своей практике хирурги применили новейшую внутрисосудистую методику.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники клиники.

— Год назад 67-летний Богдан Глас из Львова подхватил коронавирус. После перенесенной болезни у ранее здорового мужчины начались осложнения, — пишут медики.

По их словам, сначала Богдану диагностировали менингит, от которого он долгое время лечился. Далее появились постоянная усталость и частые головокружения. А чуть больше недели назад он неожиданно начал тяжело дышать и потерял сознание. Дочь вызвала скорую.

В критическом состоянии мужчину доставили в больницу Святого Луки. После обследования медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Отсчет времени пошел на минуты. Пациента экстренно повезли в операционную.

Для восстановления кровотока врачи провели стентирование — установление металлического каркаса в виде сетки для расширения суженного сосуда сердца.

Но даже после этого главная мышца пациента не заработала должным образом. Кровь с кислородом не поступали к жизненно важным органам и системам. У мужчины развился кардиогенный шок — одно из самых распространенных осложнений инфаркта. У 90% пациентов приводит оно к смерти.

Чтобы спасти Богдана, врачи решаются применить новую для них методику — впервые в своей практике установить аортальный баллонный контрпульсатор.

Это маленькое внутрисосудистое устройство, которое вводят в сердце через единственный прокол в бедренной артерии. Баллон постепенно начинает раздуваться, проталкивает кровь в обоих направлениях, улучшает кровоток и насыщение организма кислородом.

— Сразу после введения контрпульсатора фракция выброса сердца, то есть показатель эффективности его работы, повысилась с 10% до 40%. Пациента удалось спасти, — сообщили медики.

По словам врачей, сейчас Богдан чувствует себя хорошо: уже самостоятельно ходит, у него восстановилась речь. На одиннадцатые сутки после операции его выписали из больницы. Впереди его ждет период восстановления.

Источник: Первое медобъединение Львова