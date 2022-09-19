Специалисты больницы Св. Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова провели успешное хирургическое лечении онкологии у 29-летней пациентки, организм которой рак поразил уже второй раз.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники больницы.

— Два года назад Мария обратилась к нашим специалистам с болями в животе. Полное обследование показало острую кишечную непроходимость, которую вызвало новообразование, — пишут медики.

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По их словам, была проведена операция по удалению опухоли с первичным восстановлением непрерывности кишечника. В дальнейшем молодая женщина получила химиотерапевтическое лечение.

Отмечается, что Мария следовала всем рекомендациям врачей-онкологов и проходила регулярные обследования. Но через год на плановом КТ была обнаружена еще одна злокачественная опухоль, на сей раз желудка.

Специалисты II хирургического отделения Центра хирургии больницы Св. Пантелеймона провели оперативное вмешательство, которое осложнялось тем, что опухоль успела прорасти в другие органы брюшной полости.

В результате хирурги удалили часть желудка с новообразованием, часть поджелудочной железы, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь, часть толстой кишки, на которые распространился рак.

Все прошло успешно. Шесть дней Мария находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Затем две недели в отделении II хирургии Центра хирургии проходила восстановление и дальнейшее лечение.

Сейчас женщина чувствует себя лучше и благодарит врачей за дважды спасенную жизнь. Хотя Марию ждет длительное лечение, оптимизма она не теряет. Говорит, что будет бороться за жизнь, которая так прекрасна.

Источник: Первое медобъединение Львова