Сложный врожденный порок новорожденному мальчику устранили за одно оперативное вмешательство. Это самая высокая оценка работы хирургов львовской больницы Святого Николая. Раньше дети, имевшие несчастье родиться с кишечником вне брюшной полости, были обречены.

Супругам из Львовщины, которые ожидали первенца, так и сказали во время первого же планового УЗИ, порок плода очень сложный и почти безнадежный, лучше прервать беременность.

Многие и согласились бы. Но эти родители — нет.

Диагноз гастрошизис — неестественное положение кишечника — сначала напугал, а потом заставил родителей через интернет искать, кто в Украине делает операции по устранению такого дефекта.

И они нашли детского хирурга Галину Курило, которая во львовской больнице Святого Николая сделала не одну операцию детям с различными врожденными пороками.

После встречи с врачом немного отлегло от сердца. Появилась надежда, что у их сыночка есть реальный шанс не просто выжить, но и нормально развиваться.

Мальчик появился на свет 5 июня в родильном отделении детской больницы с весом 3 кг, и его сразу передали в руки хирургов. При таких врожденных пороках очень важно поставить кишечник на место, пока он еще не контактировал с воздухом.

Поэтому ребенок в первые часы после рождения уже был на операционном столе. Здесь оказалось, что у новорожденного есть и еще одна проблема — кишечная непроходимость.

Часть кишечника приросла в неправильном положении, некоторые петли перекрутились. Аномалии сложные, но врачи приняли вызов.

Операция, которую проводили, кроме Галины Курило, еще и хирург София Тихомирова, анестезиолог Денис Сурков и реаниматолог Владимир Чуйко, длилась около пяти часов.

Сначала хирурги разъединили все спайки, устранили кишечную непроходимость, перекручивание петель и аккуратно вложили кишечник в брюшную полость.

Это только перечень последовательных слаженных действий операционной бригады. Если у них и были сомнения, то их просто отбросили. Да и малыш показал бойцовский характер. Все стойко выдержал.

Уже на третий день после операции начал есть. За неполный месяц мальчик набрал 600 г веса.

Под пупком у ребенка можно заметить очень аккуратный небольшой шрам от разреза.

— Удивляюсь, как через такой небольшой разрез хирурги смогли сделать такую сложную операцию, — говорит мама мальчика.

Дети с гастрошизисом рождаются довольно часто. Только в детской больнице св. Николая за первые полгода прооперировали уже пятерых новорожденных.

На прошлой неделе счастливая мама с малышом приезжала в больницу на контрольный осмотр. И родители, и врачи состоянием ребенка довольны.

— Кишечник ребенка справляется. Мальчик ест грудное молоко и прекрасно его переносит. Малыш набирает вес, как все здоровые младенцы, — говорит Галина Курило.

Родители теперь убеждены, что и в дальнейшем с их сыном все будет хорошо.