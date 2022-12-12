В израильском медицинском центре Ассута в Ашдоде в начале декабря родилась девочка, в животе которой медики обнаружили эмбрион. Это были остатки по крайней мере одного брата или сестры ребенка, которые врачи оперативно удалили.

Как сообщили в клиники, мать и дитя чувствую себя хорошо.

Отмечается, что случаи, когда в плоде находится плод, происходят достаточно редко: один раз на каждые 500 тыс. родов.

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По словам врачей, проверки и УЗИ на поздних сроках беременности уже выявили, что у девочки увеличен живот, а после естественных родов медики внимательно осмотрели ее и подтвердили, что внутри новорожденного что-то есть.

По словам директора отделения неонатологии в Ассуте Омера Глобуса, эмбрион не был в том виде, каким его себе обычно представляют.

Глобус сказал, что существует ряд теорий относительно того, как происходят такие случаи, одна из которых заключается в том, что беременность начинается двойней, но затем один из эмбрионов поглощается другим.

Это происходит как часть процесса развития плода, когда есть полости, которые закрываются во время развития, и один из эмбрионов попадает в такое пространство, добавил неонатолог.

Источник: The Times of Israel