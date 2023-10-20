В Национальном реабилитационном центре Незламні продолжают свое лечение и восстановление два брата — Игорь и Роман Хрущи — бесстрашные воины отдельной штурмовой бригады, в которую вступили добровольцами.

Первым во Львов привезли 30-летнего Романа. В начале июня во время штурма вражеских позиций вблизи Бахмута Роман получил тяжелое ранение — обломки российской мины изуродовали всю правую половину тела.

Тогда именно младший брат вытащил его из-под минометного обстрела и помог добраться до ближайшего укрытия.

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У Романа больше всего пострадали правая рука и правая нога. Был большой риск того, что мужчина не сможет сгибать стопу, а значит и ходить. Хирурги Центра Незламні сшили ранения и до сих пор восстанавливают его икроножную мышцу.

24-летнего Игоря ранило через два месяца. В тот день, вблизи Андреевки, осколки российского снаряда посекли ему левую ягодицу, отсекли большой палец правой ноги и раздробили левую стопу. Еще на этапе эвакуации медики пришили парню палец, чтобы тот не потерял его.

Первая встреча братьев во Львове после двухмесячной разлуки была эмоциональной.

— Ой, да у меня слезы в глазах стояли. Очень хотел обнять брата, отца, маму, всех родных, которые во Львове меня встречали, — вспоминает Игорь Хрущ.

А Роман добавляет, очень рад, что брата направили на реабилитацию именно во Львов. Здесь они снова могут быть вместе, чтобы наверстать утраченное общение и обсудить планы на будущее.

В Национальном реабилитационном центре Незламні с братьями Хрущами работает команда хирургов, физических терапевтов и эрготерапевтов. За это время зажили травмы обоих защитников, восстановились также функции поврежденных ног.

В мирной жизни Игорь был студентом, Роман — художником, преподавал в академии книгопечатания.

Сейчас же братья Хрущи мечтают о победе Украины в войне. Планируют и в дальнейшем продолжать свою борьбу с врагами — очень хотят стать инструкторами тактической подготовки, чтобы передать свой боевой опыт другим защитникам.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова