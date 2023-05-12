Команда Центра Незламні ищет все новые и новые методики и формы реабилитации наших раненых. Здесь уже ввели боулинг, а вот теперь появилась стрельба из лука.

Этот вид спорта вроде бы не имеет ничего общего с атлетикой, но укрепляет мышцы туловища и рук, что чрезвычайно важно для ребят, которые проходят реабилитацию.

А еще стрельба из лука улучшает координацию. Эта задача тоже стоит перед реабилитологами.

Сегодня уже можно сказать, что после тренировки у лучников-новичков улучшается настроение, снимается стрессовое состояние.

Первый опыт стрельбы из лука настолько понравился ребятам, что многие из них хотят продолжить тренировки, чтобы, не более-не менее, подготовиться к участию в международных соревнованиях ветеранов — Іграх Нескорених.

Пусть это будет в будущем, но цель уже поставлена.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова