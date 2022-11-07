Правительство добавило в Программу медицинских гарантий два новых пакета: по реабилитации и психическим расстройствам, сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Из-за войны сотни украинцев, получившие ранения, нуждаются в длительной реабилитации. Тысячи граждан Украины либо сами получили ранения, либо стали свидетелями обстрелов, разрушения домов, потеряли близких. Этот травматический опыт может привести к психическим заболеваниям. Соответственно, нужно было вносить изменения в организацию процесса реабилитации и психологической помощи.

С начала военных действий украинцы могут получить по направлению семейного врача или лечащего врача бесплатные услуги по реабилитации. В частности, первоначальное обследование мультидисциплинарной реабилитационной командой, создание индивидуального плана лечения, лабораторные исследования, консультация специалистов и психологическое сопровождение.

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НСЗУ сообщает, что в этом году услуги по реабилитации пациенты получили по двум пакетам:

Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата – 168 тыс. человек.

Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы – 88 тыс. человек.

С 1 ноября Правительство добавило новые пакеты и увеличило тариф на стационарную реабилитацию.

При комплексной реабилитационной помощи взрослым и детям в стационарных условиях в медицинских учреждениях будет применяться европейский подход. То есть пациент сможет получить все необходимые услуги в одном медучреждении как в остром, так и в подостром реабилитационном периоде.

Это касается как физической и реабилитационной медицины, так и психологической реабилитации. В штате больницы должно быть столько специалистов по реабилитации, чтобы они смогли уделять каждому пациенту не менее трех часов в день.

Важно, что увеличивается минимальный срок реабилитации – с 14 до 21 дня, а также тариф на реабилитацию в стационарных условиях – с 10,5 тыс. грн до 33 тыс. грн.

По пакету Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи увеличивается капитационная ставка для семейных врачей, которые имеют соответствующее образование и могут провести раннюю диагностику, предоставить базовую психологическую помощь, направить к специалисту.

Заключить контракты с НСЗУ на эти пакеты медучреждения могут с 1 ноября.

Источник: Михаил Радуцкий