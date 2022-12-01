Вице-премьер Китая Сунь Чуньлань заявил вчера, 30 ноября, об ослаблении некоторых мер государственной политики нулевого уровня Covid-19, в частности, блокировок многомиллионных городов. По словам высокопоставленного чиновника, вариант Омикрон менее патогенен.

— В связи со снижением патогенности варианта Омикрон, повышением уровня вакцинации и накоплением опыта по борьбе со вспышками и их предотвращению, Китай сталкивается с новым этапом, — сообщил Сунь.

Как отмечает государственное СМИ Синьхуа, в нескольких регионах, включая Шанхай, начали снимать блокировки, несмотря на растущее количество новых случаев заболевания.

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Сообщается, что 30 ноября Китай сообщил о 36 061 новом случае инфицирования Covid-19, что немного меньше, чем 29 ноября, когда было зарегистрировано 37 828 случаев.

Отмечается, что хотя снятие ограничений может быть признаком того, что требования массовых протестов были услышаны, власти не проявляют терпимости к волеизъявлению народа и продолжают выслеживать и задерживать людей, вышедших на улицы.

Напомним, что на прошлой неделе в течение нескольких дней прошли акции протеста в масштабах, невиданных в Китае на протяжении десятилетий. Растущее разочарование политикой нулевого уровня Covid-19 переросло в гнев и горе после гибели 10 человек в результате пожара в здании в Урумчи провинции Синьцзян.