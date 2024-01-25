Боец с Франковщины получил тяжелое ранение на фронте — ему оторвало нос. Врачи сформировали ему новый, из ребра и ушных хрящей.

Об уникальных операциях по реконструкции лица рассказала одному из украинских СМИ врач-отоларинголог Наталья Комашко из Ивано-Франковска, которая работала на миссии Face the future.

Медик с университетских лет мечтала попасть на лекцию от Питера Адамсона — всемирно известного пластического хирурга. А получилось даже поработать с ним в одной операционной.

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Почему пошла работать на миссию

Война, а также совет ее старшего брата, который служил на передовой, убедили Наталью присоединиться к миссии.

— Понимаешь, ты должна это сделать, потому что не факт, что я не буду в этой когорте пациентов, которым надо будет восстановить тело, — говорил брат отоларингологу.

Операции по реконструкции

На миссии Face the future собралась профессиональная команда.

Вместе медики успешно выполняли сложные операции по восстановлению лица и других частей тела наших защитников.

Наталья Комашко поделилась одной из операций, которую они осуществляли во время миссии.

— Наш земляк был тяжело ранен на фронте, ему оторвало нос. Мы решили сформировать его из ребра и ушных хрящей. А кожу со лба натянули на уже сформированный нос, — рассказывает медик.

Первый этап операции осуществлялся совместно с американскими коллегами весной.

Следующие этапы украинские хирурги делали уже сами, потому что это труд, который проходит в несколько периодов.

Уже в июле мужчина был с носом.

Наталья говорит, что никогда не поверила бы в то, что она когда-то будет делать такие тяжелые реконструкции.

— Это просто фантастически, и мне сейчас самой еще не верится, потому что я была врачом-отоларингологом, занималась очень нежными и деликатными операциями. А сейчас делаю такие реконструкции, — делится врач.

Источник: Gluzd.org.ua

Фото: Наталья Комашко