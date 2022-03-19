Финляндия названа самой счастливой страной в мире пятый год подряд в ежегодном индексе, спонсируемом ООН, в котором Афганистан был признан самой несчастной страной.

Последний рейтинг был составлен до вторжения России в Украину.

Болгария, Румыния и Сербия зафиксировали самый большой рост благосостояния. Самые большие падения в мировой таблице счастья произошли в Ливане, Венесуэле и Афганистане.

Израненный войной Афганистан, который в прошлом году уже занимал последнее место в таблице, стал свидетелем углубления гуманитарного кризиса с тех пор, как в августе прошлого года талибан вернулся к власти после вывода войск под командованием США.

— Индекс счастья представляет собой яркое напоминание о материальном и нематериальном ущербе, который война наносит своим многочисленным жертвам, — сказал соавтор Ян-Эммануэль Де Неве.

Доклад о мировом счастье, которому уже 10 лет, основан на собственной оценке людьми своего счастья, а также на экономических и социальных данных. Он присваивает оценку счастья по шкале от 0 до 10 на основе средних данных за три года.

Североевропейцы снова доминировали на первых местах: датчане уступили финнам, за ними следуют исландцы, швейцарцы и голландцы.

США поднялись на три позиции до 16 места, опередив на одну позицию Великобританию. Франция поднялась на 20 место, что является самым высоким показателем.

Помимо личного чувства благополучия, основанного на опросах Гэллапа в каждой стране, показатель счастья учитывает ВВП, социальную поддержку, личную свободу и уровень коррупции.

В этом году авторы также использовали данные из социальных сетей, чтобы сравнить эмоции людей до и после пандемии Covid-19. Они обнаружили сильный рост беспокойства и печали в 18 странах, но снижение чувства гнева.

Что же касается Финляндии, то эта страна бескрайних лесов и озер также известна хорошо функционирующими коммунальными службами, вездесущими саунами, повсеместным доверием к власти и низким уровнем преступности и неравенства.