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Рейтинг до начала войны в Украине: самой счастливой страной в мире признана Финляндия

19 марта 2022, 13:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хельсинки
Источник: Depositphotos

Финляндия названа самой счастливой страной в мире пятый год подряд в ежегодном индексе, спонсируемом ООН, в котором Афганистан был признан самой несчастной страной.

Последний рейтинг был составлен до вторжения России в Украину.

Болгария, Румыния и Сербия зафиксировали самый большой рост благосостояния. Самые большие падения в мировой таблице счастья произошли в Ливане, Венесуэле и Афганистане.

Израненный войной Афганистан, который в прошлом году уже занимал последнее место в таблице, стал свидетелем углубления гуманитарного кризиса с тех пор, как в августе прошлого года талибан вернулся к власти после вывода войск под командованием США.

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— Индекс счастья представляет собой яркое напоминание о материальном и нематериальном ущербе, который война наносит своим многочисленным жертвам, — сказал соавтор Ян-Эммануэль Де Неве.

Доклад о мировом счастье, которому уже 10 лет, основан на собственной оценке людьми своего счастья, а также на экономических и социальных данных. Он присваивает оценку счастья по шкале от 0 до 10 на основе средних данных за три года.

Североевропейцы снова доминировали на первых местах: датчане уступили финнам, за ними следуют исландцы, швейцарцы и голландцы.

США поднялись на три позиции до 16 места, опередив на одну позицию ВеликобританиюФранция поднялась на 20 место, что является самым высоким показателем.

Помимо личного чувства благополучия, основанного на опросах Гэллапа в каждой стране, показатель счастья учитывает ВВП, социальную поддержку, личную свободу и уровень коррупции.

В этом году авторы также использовали данные из социальных сетей, чтобы сравнить эмоции людей до и после пандемии Covid-19. Они обнаружили сильный рост беспокойства и печали в 18 странах, но снижение чувства гнева.

Что же касается Финляндии, то эта страна бескрайних лесов и озер также известна хорошо функционирующими коммунальными службами, вездесущими саунами, повсеместным доверием к власти и низким уровнем преступности и неравенства.

Источник
The Guardian
Теги
Афганістан , ООН , Фінляндія , щастя
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