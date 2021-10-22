Ситуация с заболеваемостью в Украине продолжает ухудшаться. Так, страна уже на втором месте по суточному количеству смертей от Covid-19 среди европейских стран и третья в мире.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Лидерами по количеству летальных исходов в Европе являются Россия, где за сутки умерло 1 036 человек, Украина (546) и Румыния (448).

Больше всего заболевших за сутки в мире зафиксировали в США (более 80 тыс.), Великобритании (более 52 тыс.), России (более 36 тыс.), Турции (более 28 тыс.) и Украине (более 22 тыс.).

За все время пандемии коронавируса в мире заболели 243 млн человек, а за сутки — 461 тыс. Всего умерли от Covid-19 4,9 млн пациентов, а за последние 24 часа — 7 194 человека.

Сейчас активно болеют 17,8 млн человек, из них 76 тыс. находятся в тяжелом и критическом состоянии.

По состоянию на 22 октября в Украине зафиксировали 23 785 новых случаев Covid-19 — это наибольшее число больных за все время пандемии. За сутки умерли 614 пациентов. Больше всего смертей от осложнений подтвердили в Донецкой области — 94 человека.

Из-за роста случаев коронавируса в стране активно начали вакцинироваться от Covid-19. За прошлые сутки, 21 октября, прививки получило рекордное количество людей — 269 666.

С начала вакцинальной кампании привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, получили две дозы – 6 829 174 человека. Подробнее о коронавирусе и вакцинации — читайте на Фактах ICTV.