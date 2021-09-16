Время для повторной вакцинации против Covid-19 во многом зависит от двух факторов. Во-первых, у ученых по истечение минимум года появятся более достоверные данные об эффективности вакцин. Пока таких сведений в силу объективных причин нет – ведь еще не прошло достаточно времени для понимания продолжительности действия прививок.
Второй фактор по сути непредсказуем – сегодня никто не сможет сказать, как поведет себя коронавирус. Не появятся ли новые штаммы, против которых вакцинальный иммунитет окажется бессильным.
Об этом, отвечая на вопрос о сроках повторной вакцинации против Covid-19, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
— Covid-сертификат у нас действует год. Это означает, если не появятся научные данные о том, что вакцинальный иммунитет длится дольше или не произойдет мутация коронавируса, через год мы будем делать повторные двукратные прививки, — уточнил министр.
По его словам, сегодня еще нет данных и том, насколько эффективны третьи дозы прививок. Поэтому страны, где добавочная инъекция уже практикуется, также будут наблюдать, насколько сохраняется иммунитет после бустерной вакцинации.
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При этом министр напомнил, что ВОЗ призвала не вводить третью дозу, пока не будет привито двумя дозами большинство населения мира.
— Я поддерживает эту точку зрения, поскольку чем больше людей будет вакцинировано, тем больше вероятность, что пандемии будет преодолена и коронавирус уйдет из активной циркуляции, — отметил Виктор Ляшко.
Напомним, что с начала вакцинальной кампании в Украине привито более шести млн человек, из них получили две дозы свыше пяти млн. Всего проведено свыше 11 млн прививок.