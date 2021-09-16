Время для повторной вакцинации против Covid-19 во многом зависит от двух факторов. Во-первых, у ученых по истечение минимум года появятся более достоверные данные об эффективности вакцин. Пока таких сведений в силу объективных причин нет – ведь еще не прошло достаточно времени для понимания продолжительности действия прививок.

Второй фактор по сути непредсказуем – сегодня никто не сможет сказать, как поведет себя коронавирус. Не появятся ли новые штаммы, против которых вакцинальный иммунитет окажется бессильным.

Об этом, отвечая на вопрос о сроках повторной вакцинации против Covid-19, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Covid-сертификат у нас действует год. Это означает, если не появятся научные данные о том, что вакцинальный иммунитет длится дольше или не произойдет мутация коронавируса, через год мы будем делать повторные двукратные прививки, — уточнил министр.

По его словам, сегодня еще нет данных и том, насколько эффективны третьи дозы прививок. Поэтому страны, где добавочная инъекция уже практикуется, также будут наблюдать, насколько сохраняется иммунитет после бустерной вакцинации.

При этом министр напомнил, что ВОЗ призвала не вводить третью дозу, пока не будет привито двумя дозами большинство населения мира.

— Я поддерживает эту точку зрения, поскольку чем больше людей будет вакцинировано, тем больше вероятность, что пандемии будет преодолена и коронавирус уйдет из активной циркуляции, — отметил Виктор Ляшко.

Напомним, что с начала вакцинальной кампании в Украине привито более шести млн человек, из них получили две дозы свыше пяти млн. Всего проведено свыше 11 млн прививок.