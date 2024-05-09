Британская 18-месячная малышка Опал Сэнди стала первым человеком в мире, которому удалось восстановить слух с помощью генной терапии. Операция длилась всего 16 минут. Это событие, по словам врачей, знаменует собой новую эру в лечении глухоты.

Слуховая невропатия

Сообщается, что Сэнди родилась неспособной слышать из-за слуховой невропатии — состояния, которое нарушает передачу нервных импульсов от внутреннего уха к мозгу и может быть вызвано дефектным геном.

Но после получения инфузии, содержащей рабочую копию гена, ребенок почти идеально слышит и с удовольствием играет на игрушечных барабанах.

Десятилетия работы

— У нас есть впечатляющие результаты – они очень близки к нормальному восстановлению слуха. Поэтому мы очень надеемся, что это может стать потенциальным лекарством, — отметил руководитель исследования, профессор Кембриджского университета Манохар Бэнс.

По словам ученого, были проведены десятилетия исследований, чтобы наконец увидеть то, что действительно работает на людях.

Как можно больше шума

Сообщается, что недавно еще один ребенок прошел курс генной терапии в университетской больнице Кембриджа и тоже показал положительные результаты.

Как стало известно, после того как слух Опал был восстановлен, у ее родителей появилась новая проблема: теперь любимое хобби их дочери — стучать столовыми приборами по столу, чтобы создать как можно больше шума.