Врачи сообщили об уникальном случае: 31-летняя американка родила ребенка после собственной смерти.

В недавней публикации в научном медицинском журнале описан случай, произошедший в больнице Университета здравоохранения Флориды (США). 31-летняя роженица, которой диагностировали смерть мозга в результате тяжелого инсульта, благодаря усилиям врачей, смогла родить здорового ребенка.

Медики считают, что этот случай можно считать уникальным, поскольку, несмотря на смерть матери, удалось спасти ребенка.

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Как отметили исследователи, в научной литературе есть упоминание о по меньшей мере 35 беременных пациентках, у которых произошло кровоизлияние в мозг, приведшее фактически к смерти роженицы. Восемь детей погибли в утробе (23%), а 27 (77%) родились живыми, но двое впоследствии умерли.

Правда, ученые Университета здравоохранения Флориды сомневаются в достоверности этих данных: вероятно, показатели выживаемости плода при таком диагнозе у матери на самом деле ниже, просто случаи с плохими результатами обычно реже обнародуются.

В данном случае ребенок родился здоровым на 33 неделе беременности после того, как его мать уже 11 недель была мертвой.

На свет появился младенец весом 2,142 килограмма, по шкале Апгар его развитие оценили в 8 баллов из 9. Ребенок чувствовал себя хорошо и через пять дней его выписали домой.

Мать после родов отключили от аппарата ИВЛ.

Женщине был 31 год, пациентка болела гипертонией и поступила в больницу с острой головной болью и судорогами на 22 неделе беременности.

Компьютерная томография показала кровоизлияние, в результате которого возник отек мозга, а большинство внутричерепных артерий сильно сузились.

Медики провели наружный желудочковый дренаж, чтобы снизить повышенное внутричерепное давление, и положили беременную в отделение нейрореанимации.

К сожалению, вскоре женщине диагностировали смерть головного мозга.

Всемирный проект Смерть мозга определяет смерть мозга как полную и необратимую потерю функции мозга, как кому без реагирования, с потерей способности к сознанию, стволовых рефлексов и способности к самостоятельному дыханию.

Однако семья выразила желание поддерживать функции тела умершей для сохранения беременности и в конечном итоге возможного рождения ребенка. Врачи согласились на такой шаг.

Акушерка постоянно находилась у кровати роженицы, следя за частотой сердечных сокращений и движениями плода. Через 11 недель, на 33 неделе беременности, пациентке провели кесарево сечение.

Благодаря профессионализму медиков малыш увидел свет, несмотря на смерть собственной матери.

Источник: Cureus