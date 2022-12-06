Ко Дню Вооруженных сил Украины сотрудники Национальной специализированной детской больницы Охматдет на своей странице в Facebook с гордостью рассказали о своей коллеге, которая пошла служить в ВСУ.

— Ольга Севрук с позывным Колибри сегодня старший боевой медик 206 батальона территориальной обороны ВСУ, — пишут медики.

По их словам, до этого она работала в онкологическом отделении Охматдета детским врачом-психологом по восстановлению утраченных функций после операций на головном мозге.

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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения, Охматдет принимал раненых как детей, так и взрослых. Ольга работала и с маленькими пациентами, и с их родителями, а также с медперсоналом.

— Ольга поняла, что на передовой не хватает медиков и начала тренироваться. Окончила полный курс тактической медицины включительно с полевой хирургией и присоединилась к сопротивлению. Дома ее ждут муж и дети, — пишут сотрудники Охматдета.

Они отмечают, что родные Ольги непросто восприняли ее решение вступить в армию, но сейчас они ею гордятся, поддерживают и понимают важность службы.

— Своим родным я сказала, что армия это то место, где я могу максимально помочь. Как боевой медик я беспокоюсь обо всех моих “котиках”. Это значит следить за состоянием их здоровья, работать на позициях, выезжать на эвакуацию, — рассказывает Ольга.

И признается, что ее цель — успеть прибыть как можно быстрее, чтобы спасти жизнь, чтобы ребята могли вернуться к своим детям, женам, родителям, любимым.

— Украина — превыше всего! И вся она в моем сердце, которому больно за ее дальнейшую судьбу. Мы делаем важное дело, каждый на своем фронте: и побратимы, и волонтеры, которым искренняя благодарность за помощь, — говорит Колибри.

И добавляет: все будет Украина! Мы обязательно победим!

Источник: Охматдет

Фото: Маршал