В Макарове Киевской области полностью восстановлена амбулатория, которая была превращена оккупантами в пепелище в результате прямого попадания.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Еще год назад там было одно пепелище. В марте 2022 года террористы прямым попаданием уничтожили медучреждение, которое обслуживало более 16 000 местных жителей, — говорится в сообщении.

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Медицинское учреждение восстановлено из руин совместными усилиями Минздрава, БФ Kyiv School of Economics KSE Foundation, Киевской ОВА и многочисленных как украинских, так и международных благотворителей.

Новая амбулатория построена по лучшим международным стандартам. В ближайшее время медучреждение будет доукомплектовано оборудованием и откроет свои двери для пациентов.

В Минздраве напомнили, что с момента полномасштабного вторжения РФ повредила 1 236 медучреждений и еще 176 разрушила до основания.

Фото: Минздрав