Американский инженер-биомедик из Университета Пердью (штат Индиана) Чи Хван Ли разработал специализированные интеллектуальные мягкие контактные линзы, которые точно измеряют внутриглазное давление (ВГД) и могут стать последним ответом на прекращение слепоты, связанной с глаукомой.

По словам экспертов, эта технология служит еще одним вариантом для специалистов-офтальмологов для выявления глаукомы.

По данным Фонда исследования глаукомы, эта патология может лишить человека зрения без ранних предупреждающих признаков или боли и затрагивает более 80 млн человек во всем мире.

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Отмечается, что на сегодня единственным спасением от глаукомы является снижение внутриглазного давления человека, которое, впрочем, трудно контролировать в течение длительного периода времени, особенно во время сна.

По словам исследователя, интеллектуальные мягкие контактные линзы сохраняют присущие линзам характеристики, такие как оптическая сила, биосовместимость, мягкость, прозрачность, смачиваемость, способность пропускать кислород и возможность ношения в ночное время.

Тонометр на датчике контактных линз создает беспроводную запись, которая передается на приемник в паре очков для измерения ВГД в дневное время и в маске для сна для измерения ВГД во время сна.

Полные 24-часовые данные ритма ВГД могут быть переданы врачам удаленно через зашифрованный сервер. Тонометр может генерировать звуковой сигнал при обнаружении повышения ВГД, что позволяет принять соответствующие меры и снизить потребность в посещении клиники.

Фото: Университет Пердью/Ребекка МакЭлхо