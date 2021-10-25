Кабинет министров принял решение, что с 8 ноября вступает в силу порядок отстранения от работы невакцинированных сотрудников учреждений, предприятий и организаций, которые обязательно должны быть привиты от Covid-19.

Руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение сотрудников от работы, обязательность вакцинации от Сovid-19 которых определена перечнем и которые отказываются от прививок. Это не коснется людей, имеющих абсолютные противопоказания, подтвержденные медицинским заключением.

Оплата труда отстраненных работников и госслужащих будет проводиться согласно нормам закона. Отстранить работников можно только согласно приказу или распоряжению руководителя государственного органа или предприятия, учреждения, организации с обязательным ознакомлением лиц, которых отстраняют от работы. Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили. Читайте также: Обязательная Covid-вакцинация: перечень профессий озвучат на следующей неделе