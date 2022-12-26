Рождественская елка может помочь победить рак полости рта, утверждают ученые.

Специалисты высушили иглы выброшенных деревьев в печи и измельчили, чтобы получить лютеолин. Он уменьшает количество быстрорастущих раковых клеток более чем наполовину.

Этот процесс происходил очень быстро: в течение суток раковых клеток стало меньше на четверть.

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Флавоноид лютеолин также содержится в овощах. Эксперты стремятся добавлять его в зубную пасту или жидкость для полоскания рта, чтобы сражаться с опухолями.

– Каждый год миллионы деревьев выбрасываются, хотя они могут быть ценным и дешевым источником лютеолина, – сказал руководитель исследования Бартош Тилковски. – Мы доказали, что это очень перспективно для здоровья полости рта.

Более 12 тыс. британцев ежегодно болеют раком ротовой полости и горла.

В прошлом месяце Фонд здоровья полости рта предупредил, что количество опухолей полости рта достигло рекордного уровня и выросло на треть за десятилетие.