В Киеве в течение минувшей недели выявили 306 новых случаев заболевания коронавирусом. В то время как на позапрошлой неделе — 185. Таким образом в столице налицо резкий рост инфекции.

По информации Департамента здравоохранения КГВА, среди заболевших:

173 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;

133 мужчины в возрасте от 20 лет до 91 года;

11 девочек от 2 месяцев до 10 лет;

13 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет;

4 медицинских работника.

Сейчас смотрят 117 киевлян были госпитализированы. Шестерых медикам так и не удалось спасти. Выздоровели 224 человека. Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Дарницком – 75, Деснянском – 53 и Днепровском районах – 48 случаев. Всего за период пандемии в столице зафиксировано 505 429 случаев заболевания, 9 415 летальных исходов. Всего Covid-19 преодолели 495 074 жителя столицы.

Источник КГГА

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