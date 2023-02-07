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Резкий рост: в Киеве за минувшую неделю зарегистрировано 306 новых случаев Covid-19

7 февраля 2023, 11:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Киеве в течение минувшей недели выявили 306 новых случаев заболевания коронавирусом. В то время как на позапрошлой неделе — 185. Таким образом в столице налицо резкий рост инфекции.

По информации Департамента здравоохранения КГВА, среди заболевших:

  • 173 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;
  • 133 мужчины в возрасте от 20 лет до 91 года;
  • 11 девочек от 2 месяцев до 10 лет;
  • 13 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет;
  • 4 медицинских работника.

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117 киевлян были госпитализированы. Шестерых медикам так и не удалось спасти. Выздоровели 224 человека.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Дарницком – 75, Деснянском – 53 и Днепровском районах – 48 случаев.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 505 429 случаев заболевания, 9 415 летальных исходов. Всего Covid-19 преодолели 495 074 жителя столицы.

Источник
КГГА
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