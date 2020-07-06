СНБО сообщил Зеленскому о коронавирусе еще в январе — Данилов

СНБО докладывал президенту Владимиру Зеленскому о коронавирусе еще в январе.

Глава державы был в курсе дел с первого дня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В СНБО о серьезности эпидемии знали еще 25 января.

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— В то время Китай делал все возможное, чтобы из всех стран мира выкупить как можно больше масок и оборудования для защиты от инфекционных болезней, — заявил он.

Данилов тогда дважды обращался к премьер-министру Алексею Гончаруку. Но Кабмин не реагировал на их письма.

В СНБО с 11-го января спецгруппа начала исследовать всю информацию о коронавирусе.

— С 20-го января ми круглосуточно собирали информацию. Каждые два-три дня собирали вирусологов и советовались с ними, — пояснил Данилов.

Всю собранную информацию передавали на стол президенту Зеленскому.

Коронавирус в Украине

Первым заболел коронавирусом житель Черновцов, который вернулся из Италии. С 3 по 20 марта он лечился в местной больнице. С тех пор Черновицкая область — одна из антилидеров по количеству больных Covid-19.

Сейчас в Украине 49 043 больных коронавирусом. За 6 июля 543 новых случаев.

Всего умерло 1 262 украинцев, вылечились 21 703 человек.