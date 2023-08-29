Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования рекомендовал принять за основу законопроект №9558 по оказанию медпомощи с применением трансплантации. Речь идет о военнослужащих.

Документ предложен ко второму чтению. До этого времени должны быть согласованы с Министерством обороны все спорные моменты.

Комментируя это предложение, первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров отметил, что в последнее время было несколько случаев, когда командование медсил не дало согласия на проведение трансплантации органов военнослужащих, тогда как родственники погибшего его предоставили.

Посмертное донорство анатомических материалов и органов военнослужащими ВСУ и других сил обороны Украины должно быть законодательно урегулировано.

В то же время, в законопроект №9558 предлагается добавить положение о том, что если военный или гражданский погиб в результате боевых действий, то его нельзя рассматривать как посмертного донора, даже если он предварительно дал свое согласие.

Ранее это касалось только погибших в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, законопроект предлагает запретить детям быть донорами гемопоэтических стволовых клеток для своих родителей, однако для братьев и сестер оставить эту возможность.

Депутаты также рекомендовали обсудить целесообразность создания в ВР комитета по трансплантации. Ко второму чтению законопроекта №9558 рассчитывают иметь какие-то аргументированные предложения.