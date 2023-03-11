26-летний Роман Гримайло из поселка Кутрив на Волыни до полномасштабного вторжения работал в Польше и жил обычной жизнью. Однако война внесла свои коррективы.

24 февраля парень по зову сердца вернулся в Украину и добровольцем вступил в ряды ВСУ. Прошел специализированное обучение в Великобритании.

Воевал Роман на Донецком направлении и в результате вражеского минометного обстрела был тяжело ранен и потерял обе ноги.

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Роман потерял конечности, но не сдался. Сначала военный попал в травматологическое отделение Областной клинической больницы им. М. И. Пирогова, а затем — на реабилитацию в Клинический центр медицинской реабилитации и физиотерапии.

Роман прошел долгий путь борьбы с последствиями ранения и многомесячный курс реабилитации, прежде чем смог полностью восстановиться и адаптироваться к протезам.

Сейчас он полон жизни и борьбы за собственное будущее и верит в скорую победу Украины над врагом.

Фото: Минздрав