Рош Ха-Шана: коронавирус диагностировали у 1439 хасидов, которые вернулись из Умани

Число граждан Израиля, которые сдали позитивные ПЦР-тесты на коронавирус после возвращения с празднования Рош Ха-Шана в Умани, достигло отметки в 1439 человек.

Об этом сообщает местное министерство здравоохранения.

В подделке ПЦР-тестов заподозрили уже по меньшей мере 205 человек. Все они будут вызваны на допрос после того, как отбудут обязательную самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч ультраортодоксальных хасидов вынуждены были остаться в Украине после того, как сдали позитивный тест на Covid-19.

Напомним, 9 сентября в Умани завершилось празднование иудейского нового года – Рош Ха-Шана. По данным правоохранителей, грубых правонарушений не выявлено, и хасиды начали отбывать из Умани в места своего постоянного проживания.

По словам полицейского, всего зарегистрировано 21 сообщение, связанное с хасидами.

В полиции отметили, что во время празднования иудейского нового года в Умани введены усиленные меры безопасности, которые продолжаются и сейчас.