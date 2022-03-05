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Русские мужчины отрезают пальцы болгаркой, только бы не воевать с нами — Комаровский

5 марта 2022, 16:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
рука
Источник: Depositphotos

Доктор Евгений Комаровский — больше, чем доктор. Ему доверяют родители всего постсоветского пространства. Он друг, остроумный человек, всегда даст дельный и правильный совет.

Сейчас Комаровский говорит и пишет не только о медицине и здоровье, но и о том, что происходит в Украине. Как российские агрессоры разбомбили его родной город и о том, что ждет здесь “милых мальчиков” из России, если они придут сюда.

Впечатленные подписчики Комаровкого в РФ стали задумываться. И вот один из них написал доктору послание с вопросом:

Здравствуйте, Доктор!

Проанализировав свои личные обстоятельства я пришел к решению отрезать себе несколько пальцев.

Полагаю что не нужно долгих объяснений. Мне хочется держать сына. Мне хочется сохранить совесть.

Прошу дать совет, как безопасно сделать это в домашних условиях. Чем нужно запастись в аптеке? У меня аллергия на местные анестетики (лидокаин, новокаин, артикаин и т.д.). Имеет ли смысл использовать болгарку, циркулярку?

Прошу по возможности ответить здесь или в Telegram так как YouTube у нас скоро будет недоступен.

С уважением, А., Московская область.

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В это невозможно поверить, поражается Комаровский.  Это уровень Стивена Кинга, но это правда.

Еще один рецепт для рук от Комаровского — антисептик, который можно сделать в домашних условиях.

Источник: Евгений Комаровский

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