Благодаря международному партнерству Украины, 15-летний подросток из Сумщины получил возможность протезировать правую ногу, которую раздробило под гусеницей российского танка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила первая леди Елена Зеленская.

— В тот день, весной, Иван с мамой и отчимом отправился за едой мимо российского блокпоста. Это было очень рискованно, но дома ждали еще двое братьев и две сестры Ивана, большую семью нужно было кормить, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Сообщается, что, когда семья возвращалась обратно в родные Чаплища, что на Сумщине, они встретились с колонной танков оккупанта. Семья прижалась к отбойникам, но это не помогло. Один из танков поехал прямо на них.

Гусеницей Ивану раздробило правую ногу. Мама, к счастью, выжила, отчим скончался от травм.

Ногу не удалось спасти — Ивана прооперировали в местной больнице. К счастью, мужественный парень сам остановил кровь и вызвал скорую.

— Это история с хорошим продолжением. Потому что Иван поедет в Калифорнию, в клинику Peter Harsch Prosthetics по программе Nezlamnі, которую реализуют Посольство Украины в США и Ukraine House в рамках нашего совместного проекта по протезированию пострадавших украинцев, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам Ивана, он мечтает стать актером и увидеть Голливуд. Но для начала нужно, конечно же, встать на ноги, чтобы ходить, бегать, танцевать.

— Мне бы очень хотелось, чтобы его мечта о Калифорнии осуществилась не такой чудовищной ценой, — пишет Елена Зеленская.

И отмечает, что это большое счастье, что очередной украинский ребенок, чья жизнь буквально истерзана оккупантами, сможет вернуться к нормальной жизни.

Источник: Елена Зеленская