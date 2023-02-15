Власти РФ получили от Американской биофармацевтической компании Viatris (дочернее предприятие Pfizer) уведомление, что в Россию прекращаются поставки препарата для лечения эректильной дисфункции Виагра, сообщили в министерстве промышленности и торговли РФ.

В Минпромторге РФ отметили, что под маркой Виагры выпускается препарат силденафил и в России, говорят в ведомстве, есть технологическая возможность его производить.

По данным госреестра лекарственных средств, в стране выдано больше 40 регистрационных удостоверений на препараты с этим действующим веществом, которое выпускают восемь российских компаний. Эти препараты есть в наличии в тысячах аптек, как и остатки Виагры.

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В марте 2022 года американская компания Eli Lilly прекратила поставки в Россию Сиалиса — препарата для лечения эректильной дисфункции с действующим веществом тадалафил.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году такие фармацевтические компании, как Pfizer, Novartis, AbbVie и Sanofi, объявили, что приостановят инвестиции в России, но сохранят поставки лекарств.

Ряд компаний приостановил поставки некоторых товаров, так, AbbVie перестал поставлять Ботокс для эстетической медицины.

Источник: Meduza