Жительница Новой Зеландии страдала от болей в животе в течение 18 месяцев после операции. В итоге сканирование показало, что внутри нее по ошибке остался ретрактор Алексиса — хирургический инструмент размером с обеденную тарелку.

Как сообщается, это произошло в городской больнице Окленда, где женщине в 2020 году сделали плановое кесарево сечение из-за опасений по поводу предлежания плаценты.

— Этот прецедент позволяет сделать вывод, что послеоперационный уход не соответствует стандартам, — заявила комиссар Новой Зеландии по здравоохранению и инвалидности Мораг Макдауэлл.

В отчете уточняется, что ретрактор Алексиса (AWR) — устройство, используемое для оттягивания краев раны во время операции.

Сообщается, что во время операции в 2020 году в операционной находились хирург, старший регистратор, инструментальная медсестра, три медсестры, два анестезиолога, два техника-анестезиолога и акушерка.

Одна из медсестер объяснила, что в подсчет всех хирургических инструментов, использованных в процедуре, AWR не был включен из-за того, что не входит в рану полностью — половина ретрактора должна оставаться вне пациента.

В отчете комиссара отмечается, что это второй похожий случай в том же органе здравоохранения, и рекомендуется, чтобы политика подсчета хирургических инструментов в больницах была более четкой.