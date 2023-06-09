Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет лечат 7-летнего Егора их Херсона. Ребенок получил тяжелые увечья во время очередного обстрела города российским агрессором.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— 3 мая Егор вместе с мамой пошли в магазин за продуктами, когда началась ракетная атака. Обломки попали в супермаркет, где находилось много людей. К сожалению, пострадали все, – вспоминает бабушка мальчика Тамара.

С многочисленными осколочными повреждениями мягких тканей Егор был госпитализирован в Херсонскую детскую областную больницу. После оказания первой медицинской помощи ему поставили диагноз — забрюшинный разрыв мочевого пузыря.

Мальчику выполнили нижнесерединную лапаротомию, провели ревизию раны. После этого херсонские врачи достали осколок и зашили стенку мочевого пузыря, достали осколок из коленного сустава и других частей тела. Впоследствии Егора направили в столичный Охматдет.

— Когда мальчик приехал в нашу больницу, его состояние было не критическое, ведь он получил квалифицированную медицинскую помощь в Херсоне, — пишут медики Охматдета.

По их словам, Егор жаловался на боль в правом колене. После обследования ортопедом-травматологом ребенку иммобилизировали конечность с помощью гипсовой лонгеты, которую он носил две недели.

Также проводилась массивная инфузия травмированного мочевого пузыря для более быстрого вымывания сгустков.

— Выполнили рентгенографические обследования для идентификации остаточных осколков. Их было много: в мизинчике, мягких тканях голени, над ключицей. Но не все из них можно было безопасно достать, – объясняет детский хирург Маргарита Гаджиева.

В Охматдете Егор проходил как консервативное, так и оперативное лечение. Также с ним работали реабилитологи, психологи и другие специалисты.

По словам медиков, сейчас мальчик чувствует себя гораздо лучше. Говорит, что хочет стать футболистом и с нетерпением ждет нашей победы. А самая большая мечта – вернуться домой на Херсонщину.

Источник: НДСБ Охматдет