14-летнему Матвею в столичном Охматдете провели сложное двухэтапное оперативное вмешательство на позвоночнике, чтобы мальчик мог нормально двигаться и жить, как его сверстники.
В общем это уже была восьмая операция для Матвея, и он убежден, что именно она изменит его жизнь к лучшему.
История этого необычного пациента началась еще до его рождения. Когда мама мальчика была на седьмом месяце беременности, ее предупредили, что обследования показали наличие у будущего ребенка орфанного заболевания Spina bifida.
Это один из наиболее частых врожденных пороков развития невральной трубки у новорожденных, вследствие которого происходит расщепление позвоночника с вовлечением в килевой мешок спинного мозга.
Как ребенок рос с такими пороками, какие страдания терпел, даже трудно представить.
Родители обратились за помощью в Охматдет, когда заболевание мальчика осложнилось развитием нервно-мышечного сколиоза.
Матвея госпитализировали в отделение ортопедии и травматологии. Здесь при рентгенографическом исследовании обнаружили, что угол деформации позвоночника (угол Кобба) составил аж 130 градусов.
Это внесло существенные коррективы в планирование оперативного вмешательства. Врачи решили разделить операцию на два этапа.
Оба были сложными. Сначала наложили специальный Halla-конус, с целью дальнейшей дозированной дистракции.
В этом венце мальчик жил почти четыре месяца. В результате угол деформации уменьшился до 90 градусов.
Затем Матвею провели заднюю корректирующую инструментацию позвоночника, которая выравняла ему спину и помогла устранить боли и дискомфорт.
Операция длилась восемь часов.
Ее проводила мощная мультидисциплинарная команда, в составе которой были хирурги, анестезиологи, нейрофизиологи, медицинские сестры.
Поставленную цель удалось достичь.
На завершающем этапе лечения угол деформации позвоночника уменьшился до 73 градусов. Рост пациента тоже изменился — мальчик вырос на 7-8 см.
Операция была бесплатной, однако пришлось приобрести дорогостоящую специальную конструкцию для коррекции позвоночника. Это стало возможным благодаря благотворителям.
Теперь Матвею предстоит долгий путь реабилитации. Ему понадобятся настойчивость и терпение. Мотивация у парня есть — он мечтает путешествовать, поэтому старательно изучает английский язык и много читает.
Источник и фото: НДСЛ Охматдит