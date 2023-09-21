14-летнему Матвею в столичном Охматдете провели сложное двухэтапное оперативное вмешательство на позвоночнике, чтобы мальчик мог нормально двигаться и жить, как его сверстники.

В общем это уже была восьмая операция для Матвея, и он убежден, что именно она изменит его жизнь к лучшему.

История этого необычного пациента началась еще до его рождения. Когда мама мальчика была на седьмом месяце беременности, ее предупредили, что обследования показали наличие у будущего ребенка орфанного заболевания Spina bifida.

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Это один из наиболее частых врожденных пороков развития невральной трубки у новорожденных, вследствие которого происходит расщепление позвоночника с вовлечением в килевой мешок спинного мозга.

Как ребенок рос с такими пороками, какие страдания терпел, даже трудно представить.

Родители обратились за помощью в Охматдет, когда заболевание мальчика осложнилось развитием нервно-мышечного сколиоза.

Матвея госпитализировали в отделение ортопедии и травматологии. Здесь при рентгенографическом исследовании обнаружили, что угол деформации позвоночника (угол Кобба) составил аж 130 градусов.

Это внесло существенные коррективы в планирование оперативного вмешательства. Врачи решили разделить операцию на два этапа.

Оба были сложными. Сначала наложили специальный Halla-конус, с целью дальнейшей дозированной дистракции.

В этом венце мальчик жил почти четыре месяца. В результате угол деформации уменьшился до 90 градусов.

Затем Матвею провели заднюю корректирующую инструментацию позвоночника, которая выравняла ему спину и помогла устранить боли и дискомфорт.

Операция длилась восемь часов.

Ее проводила мощная мультидисциплинарная команда, в составе которой были хирурги, анестезиологи, нейрофизиологи, медицинские сестры.

Поставленную цель удалось достичь.

На завершающем этапе лечения угол деформации позвоночника уменьшился до 73 градусов. Рост пациента тоже изменился — мальчик вырос на 7-8 см.

Операция была бесплатной, однако пришлось приобрести дорогостоящую специальную конструкцию для коррекции позвоночника. Это стало возможным благодаря благотворителям.

Теперь Матвею предстоит долгий путь реабилитации. Ему понадобятся настойчивость и терпение. Мотивация у парня есть — он мечтает путешествовать, поэтому старательно изучает английский язык и много читает.

Источник и фото: НДСЛ Охматдит