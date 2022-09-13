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Рубцы после ожога мешали ходить: во Львове успешно прооперировали 10-летнего ребенка

13 сентября 2022, 10:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хірурги

Медики больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова успешно прооперировали 10-летнего Кирилла из Артемовска, который получил тяжелые увечья в результате сильнейшего ожога.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники клиники.

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— Война уже дважды разрушила дом Кирилла. Сначала, восемь лет назад, в Горловке, и недавно — в Бахмуте, — пишут медики.

По их словам, еще в 2014 году, скрываясь в подвале от обстрелов, Кирилл с братом задели кастрюлю с кипятком. Оба получили тяжелые ожоги. Но все же больше досталось Кириллу.

По мере того, как мальчик рос и развивался, рубцы стали проблемой. Ребенку было трудно сгибать колени, возникали трудности при ходьбе.

Единственным выходом была пластическая операция, во время которой хирурги восстанавливают подвижность конечностей.

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Именно такое спасительное вмешательство провели специалисты больницы Св. Николая вместе с челюстно-лицевым хирургом Стивом Ортеном и пластическим хирургом Крейгом Хобаром из США, который, в частности, специализируется на врожденных пороках.

Сообщается, что в этой львовской клинике оказали помощь детям с самыми сложными врожденными пороками, минно-взрывными травмами лица и постожоговыми дефектами.

На счету врачей — 15 консультаций, три операции и две эстетические процедуры. Самому маленькому пациенту был один год, самому старшему — 17.

Источник: Первое медобъединение Львова

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Війна в Україні Львов Медики опіки Пластична операція
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