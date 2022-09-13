Медики больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова успешно прооперировали 10-летнего Кирилла из Артемовска, который получил тяжелые увечья в результате сильнейшего ожога.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники клиники.

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— Война уже дважды разрушила дом Кирилла. Сначала, восемь лет назад, в Горловке, и недавно — в Бахмуте, — пишут медики.

По их словам, еще в 2014 году, скрываясь в подвале от обстрелов, Кирилл с братом задели кастрюлю с кипятком. Оба получили тяжелые ожоги. Но все же больше досталось Кириллу.

По мере того, как мальчик рос и развивался, рубцы стали проблемой. Ребенку было трудно сгибать колени, возникали трудности при ходьбе.

Единственным выходом была пластическая операция, во время которой хирурги восстанавливают подвижность конечностей.

Именно такое спасительное вмешательство провели специалисты больницы Св. Николая вместе с челюстно-лицевым хирургом Стивом Ортеном и пластическим хирургом Крейгом Хобаром из США, который, в частности, специализируется на врожденных пороках.

Сообщается, что в этой львовской клинике оказали помощь детям с самыми сложными врожденными пороками, минно-взрывными травмами лица и постожоговыми дефектами.

На счету врачей — 15 консультаций, три операции и две эстетические процедуры. Самому маленькому пациенту был один год, самому старшему — 17.

Источник: Первое медобъединение Львова