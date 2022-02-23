В Запорожской области врачи удалили из-под кожи молодого парня паразита длиной 2 см.

Об этом сообщили в Территориальном медицинском объединении Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи Мелитопольского городского совета Запорожской области.

Парень обратился в больницу неотложных состояний с жалобой на новообразование в области правого плеча, в котором во время ультразвукового исследования специалист заметил движение.

Медики решили удалить новообразования. На микропрепарате они обнаружили паразита белого цвета.

— Это заболевание называется дирофиляриозом и в этом году это уже второй случай в нашем городе, — рассказал хирург БНС Андрей Радченко.

Специалисты отметили, что заражение происходит через укус комаров, которые вместе с кровью переносят личиночную стадию гельминтов (микрофилярии) от зараженной особи.

Личинки дирофилярий мигрируют по кровеносным сосудам. Личинка D. immitis попадает в сердечные и легочные сосуды, а D. repens – в подкожную клетчатку (иногда – в глаза или головной мозг).

Они добавили, что только своевременное обращение к врачу и лечение спасут человека от осложнений.

Кроме того, недавно во Львове врачи извлекли из глаза 3-летней девочки гельминта длиной более 10 см. У ребенка появилась припухлость и зуд глаза, снизилось зрение и образовалась опухоль. Гельминта достали окулисты в условиях операционной микрохирургическим пинцетом.

Источник: ТМО БЛИМЛ и СМП