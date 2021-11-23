В Днепропетровской областной клинической больнице имени И. И. Мечникова врачи обнаружили у 23-летней девушки тератому правого яичника, которая приводила к разрушению головного мозга.

Об этом сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко в социальных сетях. По его словам, Анастасия знает несколько языков и учится в польском университете.

— Когда близкие говорили с ней по телефону, они услышали, что девушка переставляет слова в предложении и сама не обращает на это внимания. Все это переросло в снижение памяти, непроизвольное подергивание рук, усиливающееся при волнении, — отметил он.

Также у пациентки нарушился сон. Поэтому она обратилась к польским неврологам, которые поставили ей диагноз — астеническое расстройство.

Впоследствии девушка начала часто падать в обмороки, у нее появились эпилептические припадки. После того как приступы потери сознания участились до 10 раз в сутки, мать забрала дочь домой и привезла в Днепр.

Специалисты после детального обследования обнаружили тератому правого яичника. Хирурги клинической больницы имени И. И. Мечникова провели лапароскопическую операцию.

Врачи поставили Анастасии диагноз — аутоиммунный энцефалит, это когда опухоль яичника дает страшную картину разрушения головного мозга.

После курса лечения девушка полностью вернулась к нормальной жизни. Она учится, путешествует и имеет отношения с парнем.

— И только опытные врачи Мечникова смогли найти ту ниточку, которая привела к полному человеческому благополучию молодой красивой девушки, — добавил Рыженко.

Недавно в этой больнице спасли 31-летнюю жительницу Днепра. Ее госпитализировали с инсультом на последних сроках беременности.

Специалисты провели сложную операцию по эмболизации аневризмы лучевым доступом. А через две недели бригада акушеров-гинекологов помогла спасенной женщине родить здорового ребенка.

Источник: Сергей Рыженко