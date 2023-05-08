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Разрушение медицинской инфраструктуры: вражеские обстрелы повредили 1433 объекта

8 мая 2023, 18:31
Валентина Андрейко журналіст
лікарня балаклії

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров, выступая в эфире национального марафона Єдині новини, впервые озвучил цифры разрушений медицинской инфраструктуры Украины.

С начала полномасштабного вторжения захватчики повредили 1433 объекта мединфраструктуры, а 177 больниц разрушили до основания.

Однако уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, начали отстраивать и восстанавливать медицинские учреждения.

По словам Дуброва, в первую очередь восстанавливают объекты, которые получили незначительные повреждения, и объекты, расположенные на территориях, где граждане особенно нуждаются в медицинской помощи.

— Мы понимаем, что на восстановление разрушенных крупных медучреждений нужно достаточно много времени. Поэтому в небольших населенных пунктах вопрос решается с помощью службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, — сказал Дубров.

По его словам, эти службы не только оказывают неотложную помощь жителям, но и обеспечивают первичное звено медицинской помощи.

Минздрав прибегает и к временным решениям, чтобы решить проблему — установление модульных пунктов здоровья или модульных больниц.

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Источник: Єдині новини

Фото: Татьяна Доцяк

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Война в Украине медична допомога МОЗ
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