Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров, выступая в эфире национального марафона Єдині новини, впервые озвучил цифры разрушений медицинской инфраструктуры Украины.

С начала полномасштабного вторжения захватчики повредили 1433 объекта мединфраструктуры, а 177 больниц разрушили до основания.

Однако уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, начали отстраивать и восстанавливать медицинские учреждения.

По словам Дуброва, в первую очередь восстанавливают объекты, которые получили незначительные повреждения, и объекты, расположенные на территориях, где граждане особенно нуждаются в медицинской помощи.

— Мы понимаем, что на восстановление разрушенных крупных медучреждений нужно достаточно много времени. Поэтому в небольших населенных пунктах вопрос решается с помощью службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, — сказал Дубров.

По его словам, эти службы не только оказывают неотложную помощь жителям, но и обеспечивают первичное звено медицинской помощи.

Минздрав прибегает и к временным решениям, чтобы решить проблему — установление модульных пунктов здоровья или модульных больниц.

Источник: Єдині новини

Фото: Татьяна Доцяк