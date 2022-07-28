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Рука попала в вентилятор под капотом: во Львове мужчине успешно приживили оторванный палец

28 июля 2022, 13:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пмо львів

Медики больницы Св. Луки Первого медицинского объединения Львова успешно приживили мужчине палец, который оторвал механизм во время ремонта автомобиля.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— 55-летний Юрий из Львова пытался починить автомобиль, а оказался прямо в хирургическом отделении больницы Св. Луки, — сообщили они.

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По словам медиков, сам пациент рассказал, что его левая рука попала в вентилятор под капотом авто, все произошло слишком быстро.

Мужчина признался, что, получив травму, сначала не думал, что повреждения настолько серьезны. Но на момент приезда в больницу его палец был полностью обескровлен.

— У хирургов было очень мало времени, чтобы пришить его и восстановить кровоснабжение. Операция длилась два часа и прошла успешно: палец прижился, — пишут медики.

Сообщается, что пока еще Юрий ходит с металлической конструкцией, которая фиксирует фалангу. Но через месяц ее снимут и начнется процесс восстановления подвижности пальца.

Источник: 1 МО Львов

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Львов Медики Операция
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