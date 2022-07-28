Медики больницы Св. Луки Первого медицинского объединения Львова успешно приживили мужчине палец, который оторвал механизм во время ремонта автомобиля.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— 55-летний Юрий из Львова пытался починить автомобиль, а оказался прямо в хирургическом отделении больницы Св. Луки, — сообщили они.

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По словам медиков, сам пациент рассказал, что его левая рука попала в вентилятор под капотом авто, все произошло слишком быстро.

Мужчина признался, что, получив травму, сначала не думал, что повреждения настолько серьезны. Но на момент приезда в больницу его палец был полностью обескровлен.

— У хирургов было очень мало времени, чтобы пришить его и восстановить кровоснабжение. Операция длилась два часа и прошла успешно: палец прижился, — пишут медики.

Сообщается, что пока еще Юрий ходит с металлической конструкцией, которая фиксирует фалангу. Но через месяц ее снимут и начнется процесс восстановления подвижности пальца.

Источник: 1 МО Львов