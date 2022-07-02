Есть надежда, что уже в ближайшем будущем люди с параличом рук смогут легко обслуживать себя. Исследователи из Университета Джона Хопкинса разработали интерфейс мозг-машина, который помогает человеку с параличом питаться с помощью робототехнических рук.

Человеку нужно лишь совершить небольшие движения кулаками по определенным подсказкам (например, выберите место разреза), чтобы оснащенные вилкой и ножом руки нарезали пищу и поднесли ее в рот. По словам разработчиков, испытуемый таким образом смог съесть десерт в течение 90 секунд.

Новый метод базируется на системе совместного управления, минимизирующей объем умственного ввода, необходимого для выполнения задания. Он мог сопоставить четыре ступени свободы движения (по две для каждой руки) до 12 степеней свободы для управления руками робота. Быстрая интеллектуальная реакция конечностей также снизила нагрузку.

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Ученые хотят добавить еще сенсорную обратную связь, похожую на прикосновение, вместо того чтобы полагаться исключительно на визуальные эффекты.

Они также надеются повысить точность и эффективность, одновременно снизив потребность в визуальном подтверждении. Однако в долгосрочной перспективе команда видит, что такие роботизированные руки восстановят сложные движения и предоставят больше независимости людям с ограниченными возможностями.

Источник: Engadget