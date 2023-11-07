Львовские врачи прооперировали юного волонтера, левая нога которого оказалась на пять сантиметров короче правой.
Чтобы выровнять длину конечностей, ортопеды больницы Святого Николая вживили в правую ногу парня пластины, которые должны приостановить рост костей.
С чем связано развитие порока конечностей
Порок развития заметили недавно. Мама 13-летнего Кирилла увидела, что сын начал физически отставать от сверстников и не мог быстро бегать. Сразу обратились за помощью в детскую больницу Святого Николая.
На тот момент левая нога Кирилла была уже на 5 см короче правой. Обследование показало, что рост конечности замедлился из-за опухолей в костях. Эти образования доброкачественные и не требуют удаления.
Однако ноги подростку надо было выровнять. Ортопеды решили не удлинять более короткую ногу, а приостановить рост более длинной.
С помощью малоинвазивного оперативного вмешательства вставили специальные пластины в правую конечность.
По прогнозам медиков, где-то через полтора года короткая левая нога Кирилла догонит правую. Тогда пластины изымут. А дальше парень должен развиваться нормально и ходить ровно.
13-летний Кирилл Чудный вместе с мамой и сестрой с началом войны из-за постоянных обстрелов вынуждены были уехать из родного Харькова. Выбрали Львов.
Как дети становятся волонтерами
Здесь мальчик со старшей сестрой стали волонтерами. Каждую пятницу вместе с командой молодых благотворителей Кирилл отправляется в модульный городок для вынужденных переселенцев, помогает местным детям в учебе и организует их досуг.
— Каждый раз, когда мы приезжаем, они очень радуются, — рассказывает юный волонтер.
А каждую среду мальчик участвует в приготовлении и раздаче пищи нуждающимся.
Львовские ортопеды говорят, что если бы мама Кирилла вовремя не обратила внимание на его недостаток, разница между длиной ног стала бы еще больше и парень начал бы хромать.
Тогда пришлось бы применить уже более радикальное лечение и удлинять более короткую ногу с помощью специального аппарата.
А это более сложное и травматическое вмешательство с длительным во времени восстановлением.
Реабилитация
Сейчас же Кирилл быстро восстанавливается после операции, постоянно занимается с физическим терапевтом и разрабатывает ногу. Реабилитация продлится еще несколько недель.
Подросток стремится как можно скорее вернуться к полноценной жизни и к своим подопечным в модульном городке.
Они тоже очень ждут возвращения Кирилла, потому что с ним было веселее всего играть.
Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова