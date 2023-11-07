Львовские врачи прооперировали юного волонтера, левая нога которого оказалась на пять сантиметров короче правой.

Чтобы выровнять длину конечностей, ортопеды больницы Святого Николая вживили в правую ногу парня пластины, которые должны приостановить рост костей.

С чем связано развитие порока конечностей

Порок развития заметили недавно. Мама 13-летнего Кирилла увидела, что сын начал физически отставать от сверстников и не мог быстро бегать. Сразу обратились за помощью в детскую больницу Святого Николая.

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На тот момент левая нога Кирилла была уже на 5 см короче правой. Обследование показало, что рост конечности замедлился из-за опухолей в костях. Эти образования доброкачественные и не требуют удаления.

Однако ноги подростку надо было выровнять. Ортопеды решили не удлинять более короткую ногу, а приостановить рост более длинной.

С помощью малоинвазивного оперативного вмешательства вставили специальные пластины в правую конечность.

По прогнозам медиков, где-то через полтора года короткая левая нога Кирилла догонит правую. Тогда пластины изымут. А дальше парень должен развиваться нормально и ходить ровно.

13-летний Кирилл Чудный вместе с мамой и сестрой с началом войны из-за постоянных обстрелов вынуждены были уехать из родного Харькова. Выбрали Львов.

Как дети становятся волонтерами

Здесь мальчик со старшей сестрой стали волонтерами. Каждую пятницу вместе с командой молодых благотворителей Кирилл отправляется в модульный городок для вынужденных переселенцев, помогает местным детям в учебе и организует их досуг.

— Каждый раз, когда мы приезжаем, они очень радуются, — рассказывает юный волонтер.

А каждую среду мальчик участвует в приготовлении и раздаче пищи нуждающимся.

Львовские ортопеды говорят, что если бы мама Кирилла вовремя не обратила внимание на его недостаток, разница между длиной ног стала бы еще больше и парень начал бы хромать.

Тогда пришлось бы применить уже более радикальное лечение и удлинять более короткую ногу с помощью специального аппарата.

А это более сложное и травматическое вмешательство с длительным во времени восстановлением.

Реабилитация

Сейчас же Кирилл быстро восстанавливается после операции, постоянно занимается с физическим терапевтом и разрабатывает ногу. Реабилитация продлится еще несколько недель.

Подросток стремится как можно скорее вернуться к полноценной жизни и к своим подопечным в модульном городке.

Они тоже очень ждут возвращения Кирилла, потому что с ним было веселее всего играть.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова