Риск умереть от штамма коронавируса Дельта у невакцинированных пациентов в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Об этом сообщили Центры контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения США (CDC).

— Непривитые люди имеют в 11 раз более высокий риск умереть от более заразного и опасного штамма Дельта, — отметили специалисты.

По статистике, в августе невакцинированные в шесть раз чаще заражались вирусом.

Эксперты утверждают, в условиях ослабления карантинных ограничений в течение июня-сентября в США можно было бы предотвратить 90 тыс. смертей, которые вызвал коронавирус, если бы люди вовремя получили прививки. Так, Covid-19 стал второй по распространенности причиной смертей в этот период в стране после сердечно-сосудистых болезней.

По их данным, только 66,5% американцев старше 12 лет, полностью вакцинированы от коронавируса. Сейчас США занимает первое место в мире по общей смертности от Covid-19. Там пандемия унесла жизни 724 тыс. граждан. В мире этот показатель составляет почти 4,9 млн.

В Украине от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 60 810 пациентов. В настоящее время 97,1% больных, которых госпитализировали с Covid-19, не были вакцинированы.

В стране прививки получили уже 7 956 095 человек. Всего проведено 14 446 255 прививок.