Корь — одно из самых заразных вирусных респираторных заболеваний: 9 человек из 10, которые были в контакте с больным, заболеют. Но это при условии, что они не были вакцинированы.

— Эта болезнь имеет высокий уровень летальности, — написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. — Ежегодно корь убивает более 100 тыс. человек во всем мире, причем большинство из них — дети в возрасте до 5 лет.

И даже если переболеть корью и остаться в живых, то все равно можно получить какое-то осложнение. Самые серьезные осложнения — слепота, энцефалит, отит и пневмония, тяжелая диарея и связанное с ней обезвоживание.

Группа риска: дети до года (до первой прививки от кори), взрослые старше 30 лет, невакцинированные беременные, люди с подавленной иммунной системой.

Корь является вакциноуправляемой болезнью, поэтому защититься от нее можно, если сделать прививку.

В Украине прививка от кори внесена в Национальный календарь профилактических прививок.

Комбинированную вакцину от кори, паротита и краснухи (КПК) делают детям в год и в 6 лет. Но несмотря на то, что сейчас регионы полностью обеспечены необходимым количеством качественных вакцин, показатели охвата прививками в стране вызывают беспокойство.

[More_news_improved id = “23747” template = “block”]

По состоянию на 31 августа 2021 года в стране первую прививку (в 1 год) получили 57,6% детей, а вторую (в возрасте 6 лет) — 62,4%.

Показатели по регионам — неутешительны.

Первая доза (1 год):

Херсонская область — 46,9%,

Одесская — 48,1%, и

Харьковская — 50,3%,

г. Киев — 73,8%.

Вторая доза (6 лет):

Львовщина — 52,3%,

Киевщина — 54,8% и

Черниговщина — 55,6%,

Донетчина — 68,6%,

Волынь — 70% и

г. Киев — 76,9%.

Такой уровень вакцинации создает риск возникновения вспышек кори. Последний раз в Украине корь фиксировали в 2018-2019 годах. Тогда заболели более 110 тыс. человек, 36 из них умерли.

Благодаря активизации иммунизации эти вспышки удалось погасить. Сейчас же мы снова подвергаемся опасности.

Игорь Кузин призвал родителей проверить вакцинальный статус своих детей и сделать им необходимые прививки. Для этого лишь нужно обратиться к семейному врачу или педиатру. Вакцина является бесплатной.

Минздрав также призывает вакцинироваться от гриппа. Прививка обезопасит вас от болезни или от ее тяжелого течения. Детей можно прививать от гриппа с шести месяцев. До шести месяцев вакцинируют всех, кто контактирует с ребенком.

Источник: Игорь Кузин