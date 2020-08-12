Одобрение вакцины от Covid-19 без третьей фазы — это рискованный эксперимент.

Об этом заявил глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард.

— Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей фазы — это рискованный эксперимент на людях. Это — безответственно, уже на этой стадии делать прививки целой группе населения, — отметил Райнхард.

Немецкий врач-вирусолог Йонас Шмидт-Каназей из Института Бернхарда Нохта в Гамбурге, который специализируется на новых инфекционных болезнях, также скептически отозвался о регистрации в России вакцины против коронавируса.

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— До сих пор не было никаких опубликованных данных о вакцине, и это достаточно сложно, — добавил Шмидт-Каназей.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не уверен, что российская вакцина может быть эффективна и безопасна.

— Рассчитываю на то, что россияне точно подтвердили безопасность и эффективность этой вакцины. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это. Одно дело сделать вакцину, другое — подтвердить ее безопасность и эффективность, — заявил Фаучи.

РФ зарегистрировала “первую в мире вакцину” от Covid-19

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

По его словам, вакцина формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Путин добавил, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.