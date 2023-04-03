Постоянно рискуют жизнью работники станции экстренной медицинской помощи Марганца.

Они спасают людей во время российских обстрелов уже 10 месяцев подряд. Медики кроме привычной униформы одевают бронежилеты и, не дождавшись окончания угрозы артобстрела, едут на вызовы.

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— К нашим обычным вызовам присоединились еще минно-взрывные травмы, — фельдшер из медицины неотложных состояний подстанции Марганец Елена Ковтун.

Медики оказывают помощь людям, у которых ампутированы конечности, с осколочными ранениями живота, шеи.

Елена работает фельдшером марганецкой подстанции экстренной медицинской помощи уже 38 лет и рассказывает, как в прошлом году изменилась их работа.

– Нам выдали бронежилеты, они у нас легкие, – рассказала фельдшер. — Здесь мы дополнительно кладем турникеты, перевязочный материал, шприцы с обезболивающим.

В прошлом году 24 февраля, вспоминает медик, ощущали растерянность. В марте российские войска уже заняли Запорожскую атомную электростанцию по ту сторону Каховского водохранилища, и все волновались о радиационной безопасности. А уже в июле оттуда по Марганцу полетели первые вражеские снаряды.

— Прилет был в местную больницу, было повреждено инфекционное отделение, остановка, машина скорой медицинской помощи, — вспоминает Елена.

Это была ее смена, но никто не пострадал.

Один из самых страшных обстрелов по центру Марганца российские террористы совершили 10 августа. Все прилеты пришлись на многоэтажки, дворец культуры, общежитие, две школы и дом престарелых. 12 человек тогда погибли, еще 11 получили ранения.

Больше всего убитых было в общежитии – там проживали пенсионеры и работники местного горно-обогатительного комбината.

Елена говорит – после того купила в магазине самый большой чемодан, но из города так и не уехала. Не смогла.

– Психологически тяжело, ну, а что делать. Труд у нас такой, – говорит Елена. – Пытаемся поддержать друг друга.

Юлии Ведмидь тридцать, она работает фельдшеркой в Марганце уже пять лет и говорит – последний год для нее самый тяжелый.

– Очень страшно, когда слышишь эти взрывы, взрывы снарядов, когда свистит над головой – это уже страшно, – говорит она. — Смотришь вызов приходит и молишься, чтобы не было этих минно-взрывных травм.

Девушка рассказывает: сейчас изменился принцип оказания помощи пострадавшим. Когда во время работы начинает снова взрываться – успокаиваешь и пострадавшего, и себя.

Так, во время последнего массированного обстрела центра города Марганца 15 марта. Тогда от российских снарядов погибли два человека, спасать пришлось пятерых.

– Травма головы была — осколочное ранение, — рассказала фельдшер. – Ехали, женщина была в шоке. Мы морально пытались ее поддержать, хотя у самих внутри будто холодец булькал.

Бригады марганецкой подстанции оснащены всем необходимым для спасения пострадавших. Дополнительно здесь появилось два новых набора медикаментов – травматологическая и реанимационная сумки. Они – для особо тяжелых раненых.

В Марганце ежедневно на смене работает четыре бригады экстренной медицинской помощи. В общей сложности на подстанции 20 фельдшеров.

Ни один из них не покинул своего рабочего места, говорит заведующий подстанцией экстренной медицинской помощи Марганца Владимир Грабовой и добавляет — очень волнуется за своих подопечных на выездах.

– Были рядом обстрелы, но все обошлось, – вспоминает Владимир Грабовой.

Бывало, что медики в укрытии прятались, но одновременно оказывали помощь раненым.

— Уже в укрытие пытались перенести куда-то, в подвал, а потом уже после окончания обстрела доставляли в больницу, — сказал он.

Врач рассказал, что почти за 10 месяцев работы под обстрелами постоянно приходится учиться и принимать новые вызовы.

С начала российских обстрелов в Марганецкой общине уже погибли 16 человек, более полусотни получили ранения.