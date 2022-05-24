Первый урожай на огороде не может не радовать. Молодой картофель, салат, базилик – все это нужно есть, чтобы насытить организм витаминами. И лучше всего употреблять зелень в свежем виде. Попробуйте приготовить витаминный салат по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Ингредиенты для салата
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- Картофель средний – 300 г
- Спаржа – 200 г
- Листья салата ромен – 100 г
- Томаты – 200 г
Ингредиенты для соуса
- Пармезан – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л
- Листья базилика или тархуна – 3 ст. л.
- Грецкие орехи очищенные (либо арахис, кешью) – 2 ч. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Для начала складываем все ингредиенты для соуса песто в чашу блендера и перебиваем их.
- Отвариваем спаржу и картофель до готовности.
- С картошки сливаем воду, оставив 1 стакан – позже понадобится.
- Картофель остужаем и режем половинками кружочков, спаржу – на три части.
- Чуть теплую воду, в которой варился картофель, смешиваем с соусом песто.
- Промываем салат и просушиваем.
- Томаты режем половинками кружочков.
- Выкладываем на тарелку листья салата. Сверху картофель, томаты, спаржу. Поливаем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.
Приятного аппетита!