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Салат из молодых овощей: картофель, спаржа, базилик

24 мая 2022, 15:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Салат из молодых овощей: картофель, спаржа, базилик
Источник: Pixabay

Первый урожай на огороде не может не радовать. Молодой картофель, салат, базилик – все это нужно есть, чтобы насытить организм витаминами. И лучше всего употреблять зелень в свежем виде. Попробуйте приготовить витаминный салат по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Алекс Якутов

Ингредиенты для салата 

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  • Картофель средний – 300 г
  • Спаржа – 200 г
  • Листья салата ромен – 100 г
  • Томаты – 200 г

Ингредиенты для соуса

  • Пармезан – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л
  • Листья базилика или тархуна – 3 ст. л.
  • Грецкие орехи очищенные (либо арахис, кешью) – 2 ч. л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Для начала складываем все ингредиенты для соуса песто в чашу блендера и перебиваем их.
  2. Отвариваем спаржу и картофель до готовности.
  3. С картошки сливаем воду, оставив 1 стакан – позже понадобится.
  4. Картофель остужаем и режем половинками кружочков, спаржу – на три части.
  5. Чуть теплую воду, в которой варился картофель, смешиваем с соусом песто.
  6. Промываем салат и просушиваем.
  7. Томаты режем половинками кружочков.
  8. Выкладываем на тарелку листья салата. Сверху картофель, томаты, спаржу. Поливаем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.
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Приятного аппетита!

Источник
Новый канал
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