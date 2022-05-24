Первый урожай на огороде не может не радовать. Молодой картофель, салат, базилик – все это нужно есть, чтобы насытить организм витаминами. И лучше всего употреблять зелень в свежем виде. Попробуйте приготовить витаминный салат по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты для салата

Сейчас смотрят

Картофель средний – 300 г

Спаржа – 200 г

Листья салата ромен – 100 г

Томаты – 200 г

Ингредиенты для соуса

Пармезан – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л

Листья базилика или тархуна – 3 ст. л.

Грецкие орехи очищенные (либо арахис, кешью) – 2 ч. л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль – по вкусу

Приготовление:

Для начала складываем все ингредиенты для соуса песто в чашу блендера и перебиваем их. Отвариваем спаржу и картофель до готовности. С картошки сливаем воду, оставив 1 стакан – позже понадобится. Картофель остужаем и режем половинками кружочков, спаржу – на три части. Чуть теплую воду, в которой варился картофель, смешиваем с соусом песто. Промываем салат и просушиваем. Томаты режем половинками кружочков. Выкладываем на тарелку листья салата. Сверху картофель, томаты, спаржу. Поливаем соусом и по желанию посыпаем пармезаном.

Приятного аппетита!