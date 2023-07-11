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Сальмонелла на Оболони: в спальном районе Киева уже трое пострадавших

11 июля 2023, 14:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
тістечка, солодощі
Источник: Pixabay

В период с 6 по 10 июля на территории Оболонского района Киева было зарегистрировано три случая заболевания острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили сотрудники Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.

По предварительной информации, вероятной причиной болезни могло стать потребление гражданами некачественной кондитерской продукции собственного производства одной из торговых сетей столицы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам соответствующего бактериологического обследования на кишечную группу инфекций в полученных образцах была выделена сальмонелла.

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По словам специалистов, все пациенты получили необходимую медицинскую помощь и находятся на амбулаторном лечении.

Начато эпидемиологическое расследование.

Источник: Киевский ГЦКПБ

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