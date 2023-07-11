В период с 6 по 10 июля на территории Оболонского района Киева было зарегистрировано три случая заболевания острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили сотрудники Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.
— По предварительной информации, вероятной причиной болезни могло стать потребление гражданами некачественной кондитерской продукции собственного производства одной из торговых сетей столицы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам соответствующего бактериологического обследования на кишечную группу инфекций в полученных образцах была выделена сальмонелла.
По словам специалистов, все пациенты получили необходимую медицинскую помощь и находятся на амбулаторном лечении.
Начато эпидемиологическое расследование.
Источник: Киевский ГЦКПБ