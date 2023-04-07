В Министерстве здравоохранения Украины сегодня, 7 апреля, в День всемирного здоровья, напомнили три простых правила, которые значительно улучшают качество жизни.

Сбалансированное питание. Употребление сбалансированной по количеству нутриентов пищи является важным фактором сохранения здоровья. Включайте в рацион разнообразные продукты: свежие фрукты и овощи, цельные злаки, белковую пищу и умеренное количество здоровых жиров.

Попытайтесь избегать пищи быстрого приготовления и продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров.

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Физическая активность. Регулярная физическая активность является важнейшим элементом здорового образа жизни. Попытайтесь уделять физическим упражнениям не менее 30 минут в день. Это может быть, к примеру, ходьба, бег, плавание, любая другая активность, которая вам нравится.

Если у вас нет времени на тренировку в зале, простые упражнения домаили прогулки также могут быть очень полезны.

Здоровый сон. Сон играет важную роль в сохранении как физического, так и психического здоровья. Конечно, трудно наладить сон во время постоянных воздушных тревог, однако попробуйте спать не позже 22.00.

Позаботьтесь, чтобы комната, где вы спите, была темной и тихой, а кровать удобной. Откажитесь от просмотра телевизора или использования мобильного телефона непосредственно перед сном, поскольку это может помешать уснуть.