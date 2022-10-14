В нынешнем году в Украине небывалый урожай картофеля. Его выросло столько, что он не вмещается в погреба. И в то же время огромное количество людей принципиально убеждены в том, что картофель им есть нельзя что он вреден, от него поправляются, заболевают диабетом и прочими страшными болезнями.

Однако врач-педиатр Евгений Комаровский, радостно взирающий на обильный урожай клубней, решил развеять мифы, которыми обросла картошка.

— У меня сложилось впечатление, что для людей, которые считают калории и следят за диетой, большего врага, чем картошка и придумать нельзя, — говорит Комаровский. — Поэтому, как любитель картофеля и как врач, я хочу реабилитировать его.

Что в картофеле хорошего

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В картофеле огромное количество:

витамины группы В

витамин С

в кожуре — калий, который регулирует обмен натрия (избыток натрия приводит к гипертонии).

Картофель обладает уникальной способностью создавать ощущение сытости.

Так в чем же проблема

— Картофель — это углевод, — объясняет доктор. — Прежде всего — крахмал, который , попадая в наш организм, расщепляется и рано или поздно превращается в глюкозу. Происходит это довольно быстро, что дает нагрузку на инсулин. Поэтому всю эту глюкозу нужно быстро усвоить и т.д.

Но что принципиально важно, подчеркивает Евгений Комаровский, крахмал в картофеле неоднородный. Его можно разделить на две категории: один усваивается быстро, второй — устойчивый крахмал. Он устойчив в тонком кишечнике.

— Затем, когда он доходит до толстого кишечника, то начинает там кормить и взращивать полезную микрофлору, регулирует обмен веществ, убирает воспаление, — рассказал Комаровский. — Он профилактирует онкозаболевания толстого кишечника, в общем делает кучу полезных дел.

Еще педиатр сообщил об одном интересном правиле, которое надо знать тем, кто любит картошку, но не помешает знать и тем, кто от нее отказывается.

— На количество устойчивого крахмала влияет правильный способ его приготовления, — объявил Врач. — Он позволит сделать так, что устойчивого крахмала станет на 15-10% больше.

Для этого нужно охладить картофель, а не есть его горячим.

— Вспомните винегрет, в котором фигурирует охлажденная картошка, — напомнил Евгений Комаровский. — Кроме нее там есть еще много полезных овощей. Это не просто полезно, это — круто.

Большую роль в сохранении полезных свойств картофеля играет и то, как мы его готовим.

Если картошку поджарить на сале, на растительном масле или в вареную добавить сливочное масло, то калорийность картофельного блюда увеличиться.

Самый полезный способ приготовления картофеля — запекание. Но только в том случае, если вы не кладете у нему кусочек сала или колбасы.

Правильно запеченный картофель нужно есть с кожурой, в которой (см. выше) много калия.

Образ жизни

Как влияет картошка на здоровье — отрицательно или положительно, зависит и от образа жизни. Чем сидеть по два часа за компьютером, и рассчитывать количество калорий, необходимых вашему организму, то лучше эти два часа провести на свежем воздухе, гуляя с собачкой, ребенком или любимым человеком.

Тогда все поглощенные калории будут сожжены и картошка принесет вам только пользу.

Источник: Евгений Комаровский