В апреле президент Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с просьбой проработать возможность внедрения обязательного полового воспитания в учебных заведениях.

Накануне петиция с таким же требованием была зарегистрирована на сайте президента и набрала необходимое количество голосов. Так что проблема эта действительно насущная.

Тема секса и межполовых отношений была табуирована в СССР, поскольку тоталитарный режим все пытался держать под контролем, но до сих пор, к сожалению, в нашем обществе живучи нарративы советского периода.

Об этом говорил и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире Єдиних новин. Он аргументированно объяснил, почему сексуальное образование и половое воспитание обязательно должны войти в образовательную программу в Украине.

Это советских людей убеждали, что половое воспитание обязательно приведет к увеличению сексуального насилия. Все как раз наоборот. Знания в этой области позволяют предотвратить не только сексуальное насилие, но и распространение заболеваний, передающихся половым путем.

— То, что мы имеем неприятные случаи, связанные с преступлениями на половой почве и заболевания, очень часто это связано с тем, что многие люди просто не знают, как себя правильно вести, — отметил Горбачев.

Омбудсман разъяснил, что половое воспитание больше внимания уделяет физиологии, а сексуальное образование — поведению человека в отношениях с другими людьми. В украинских школьных программах естественных предметов уже есть некоторые элементы того же полового воспитания. Но этого мало.

Что же касается сексуального образования, то здесь — белое пятно.

Образовательный омбудсман уверен, что секс — это область человеческой свободы. То, где человек является собой.

— Мы, становясь цивилизованным обществом, начинаем больше уважения уделять правам человека в наиболее важных для него компонентах, в том числе в сексуальной жизни, — подытожил Сергей Горбачев.

Источник: Єдині новини