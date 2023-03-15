Хирурги Западноукраинского специализированного детского медицинского центра успешно удалили кисту из селезенки, сохранив орган невредимым.

17-летняя девушка после проведенной операции сможет наконец-то вернуться к занятиям спортом и не ограничивать себя в движениях.

О своем диагнозе юная львовянка узнала случайно во время УЗИ еще в 10 лет. Тогда врачи сказали, что нужно удалять селезенку. Однако на операцию семья не согласилась. 7 лет девочка жила с угрозой разрыва образования и кровотечения. Пришлось забыть о велосипеде, активных играх с мячом на уроках физкультуры, беге или даже фитнесе.

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— Селезенка – важный орган кроветворной системы. Поэтому мы искали разные способы лечения. Однако через несколько лет поняла, что не хочу всю жизнь находиться на диете и иметь ограничения по физическим нагрузкам, — рассказывает девочка.

Когда Настя обратилась в центр за помощью, наши специалисты предложили ей миниинвазивную, лапароскопическую, а главное – органосберегающую операцию.

— У девушки обнаружили кисту селезенки больших размеров. Однако нам удалось сохранить орган, и это очень хорошо. Ведь селезенка выполняет ряд важных функций, в частности, в иммунной системе, – рассказал врач Андрей Кузик.

Хирург добавил, что операция выполняется через три небольших прокола и длится до двух часов. Ребенок восстанавливается очень быстро, поскольку травмирование является минимальным. Обычно рецидив возникает очень редко.

Сейчас девушка полностью поправилась и вернулась к привычной жизни.

Андрей Кузик также рассказал, что не все кисти селезенки требуют оперативного вмешательства. Врожденные кисти маленьких размеров обычно не вызывают жалоб и нуждаются только в наблюдении.

С увеличением образования может появиться чувство распирания в брюшной полости, приступы боли, тошнота и т.д. В основном оперативные вмешательства по поводу кист селезенки приходятся на подростковый возраст.

Случаются и постравматические кисти – после ударов в живот, в результате падений или автомобильных аварий. Наиболее опасным является разрыв кисты с высвобождением ее содержимого в брюшную полость. Тогда возникает тяжелая интоксикация, может возникнуть болевой синдром и перитонит.

Поэтому хирург советует родителям не пренебрегать профилактическими осмотрами у врача. И обязательно обратиться к специалистам при жалобах ребенка на боль или дискомфорт в животе.

Источник: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ