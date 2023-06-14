Девушка по имени Цуйхуа, которая вела собственный блог в китайской версии TikTok с 10 тыс. подписчиков, умерла в молодежном лагере активного похудения.

Она записалась в закрытый лагерь Шэньси для похудения, где жизнь сосредотачивалась исключительно на фитнесе.

Высокоинтенсивные тренировки дополнялись строгой диетой. По вечерам Цуйхуа вела прямые трансляции и тренировалась перед своими болельщиками.

За два месяца девушка похудела на 25 килограммов, а в течение следующих шести месяцев – еще на 10. Ее целью было сбросить 90 килограммов.

Видео Цуйхуа на Douyin, китайской версии TikTok, демонстрировало, как она делает упражнения, и часто было понятно, что ей трудно выполнять требования тренировки.

Сообщение родителей о смерти блогерши было неожиданным и вызвало спор в китайских социальных сетях относительно безопасности подобного режима тренировок и таких лагерей в целом.

— Такая потеря веса слишком быстрая и сердце не успевает, — написал один из комментаторов.

Лагеря для похудения становятся все более популярными в Китае. Однако остаются противоречивыми, поскольку люди обеспокоены тем, что быстрая потеря веса в результате может быть неустойчивой или привести к проблемам со здоровьем, включая смерть.

Позже было опубликовано сообщение, что несколько неназванных участников в разных лагерях по всему Китаю получили травмы в результате тренировок или у них был диагностирован рабдомиолиз — тяжелое и, возможно, смертельное состояние, при котором мышцы разрушаются и выделяют токсины в тело.

Источник: Insider